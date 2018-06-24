ФИФА оштрафовала федерации Аргентины и Хорватии из-за поведения фанатов в Нижнем Новгороде

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Ассоциацию футбола Аргентины и Хорватский футбольный союз из-за беспорядков с участием аргентинских и хорватских болельщиков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сумма штрафа каждой федерации составляет 10 тыс. швейцарских франков. В четверг сборная Хорватии разгромила команду Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Также дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Польский футбольный союз на 10 тыс. швейцарских франков из-за демонстрации польскими болельщиками на матче с сенегальцами политического баннера агрессивного характера. Также ассоциации вынесено предупреждение, сообщает ТАСС.