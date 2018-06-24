В США пресс-секретаря Белого дома не пустили в ресторан из-за ее профессиональной деятельности

Хозяйка одного из заведений в штате Вирджиния отказалась обслуживать Сару Сандерс из-за ее работы на президента Дональда Трампа. Владелица кафе отметила, что у нее работает несколько сотрудников-геев, которые осуждают политику главы Белого дома.

Сама же пресс-секретарь написала в Твиттере, что старается с уважением относиться к людям, даже если с ними не согласна.