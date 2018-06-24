В США пресс-секретаря Белого дома не пустили в ресторан из-за ее профессиональной деятельности
Хозяйка одного из заведений в штате Вирджиния отказалась обслуживать Сару Сандерс из-за ее работы на президента Дональда Трампа. Владелица кафе отметила, что у нее работает несколько сотрудников-геев, которые осуждают политику главы Белого дома.
Сама же пресс-секретарь написала в Твиттере, что старается с уважением относиться к людям, даже если с ними не согласна.
Комментарии5
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hastings 24 июня 2018 | 13:43
Гомо-фашизм во всей красе.
honduras_na_colime 24 июня 2018 | 14:03
hastings: //Гомо-фашизм во всей красе. //
А что, удило, Трамп гомосек?
Кстати, ты представляешь, чтобы на России в кабаке отказались бы обслуживать Писькова?
Вот именно.
То, что твой ватный моск по его тупости считает гомо-фашизмом (хоть педивикию открой, удило) - в реале называется демократическими свободами.
Уразумел, слопатыед?
odobryam_s 24 июня 2018 | 13:55
Думаю, у него и часов-то за несколько сот тысяч долларов нет....
vlabumur 24 июня 2018 | 14:03
Раньше евреев не пускали, типа они Христа распяли.
А Навального не пустят в ресторан по политическим мотивам.?
Дикари!
alex_zen 24 июня 2018 | 14:10
Как гей говорю, и как женщина - требуем Сару к ответу!