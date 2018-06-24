Лидеры стран Евросоюза проведут в Брюсселе экстренный саммит по миграции
Встреча произойдет на фоне заявления властей Италии о том, что они не будут принимать корабли неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море.
Отказ Рима осудили в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что сейчас Европа не переживает такой же масштабный миграционный кризис, который она переживала в 2015 году. Итальянский вице-премьер настаивает на том, что проблема с нелегалами, с которой столкнулась страна, чрезвычайно серьезна.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
racerx 24 июня 2018 | 14:02
Да, нужно еще больше завезти себе мигрантов! Не останавливайтесь - вы таким образом освободите дорогу для других цивилизаций! Вы вообще думаете, прежде чем что-то воплощать в реальность? [бесконечное количество отборного мата на всех языках мира]