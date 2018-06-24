Лидеры стран Евросоюза проведут в Брюсселе экстренный саммит по миграции

Встреча произойдет на фоне заявления властей Италии о том, что они не будут принимать корабли неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море.

Отказ Рима осудили в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что сейчас Европа не переживает такой же масштабный миграционный кризис, который она переживала в 2015 году. Итальянский вице-премьер настаивает на том, что проблема с нелегалами, с которой столкнулась страна, чрезвычайно серьезна.