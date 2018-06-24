Звезды сериала «Игра престолов» сочетались браком

Исполнитель роли Джона Сноу, актер Кит Харингтон, и актриса Роуз Лесли, сыгравшая его возлюбленную, поженились в Шотландии, где выросла невеста.

На торжестве присутствовали и некоторые коллеги актеров по сериалу, на съемках которого пара и познакомилась в 2012 году.