Звезды сериала «Игра престолов» сочетались браком
Исполнитель роли Джона Сноу, актер Кит Харингтон, и актриса Роуз Лесли, сыгравшая его возлюбленную, поженились в Шотландии, где выросла невеста.
На торжестве присутствовали и некоторые коллеги актеров по сериалу, на съемках которого пара и познакомилась в 2012 году.
Комментарии1
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jetsam 24 июня 2018 | 14:01
совет да любовь.