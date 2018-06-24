Генсек Совета Европы намерен завтра передать Владимиру Путину прошение о помиловании Олега Сенцова
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд намерен завтра передать Владимиру Путину прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии. На днях Ягланд в ходе встречи с Сергеем Лавровым и Татьяной Москальковой призывал освободить заключенного по гуманитарным соображением. Однако, как пишет Дойче Велле, российская сторона не высказала ни поддержки, ни возражений по этому вопросу.
Сенцов был приговорен к 20 годам строго режима по обвинению в терроризме.
Комментарии10
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remych 24 июня 2018 | 13:44
Сенцову нужно не собственное посилование, освобождение всех политзаключенных. В этом случае он и после помилования продолжит голодовку.
danko1 24 июня 2018 | 13:55
remych: Путин по обыкновению скажет,что просьбы о помиловании не было.
Но Сенцов, дело о терроризме против которого было полностью сфальсифицировано, никакой просьбы подавать не будет.
И голодовку он,как когда-то Марченко, объявил за освобождение всех политзаключенных.
Голодовка Марченко обернулась смертью для него, но освобождением всех политзаключенных, о которых до прихода Путина во власть больше не слышали.
Это Путин должен стоять на коленях перед Сенцовым и другими политзаключенными, вымаливая у них прощение.
prusol 24 июня 2018 | 13:55
remych: Если даже это и произойдёт, то ответственность за его состоянии будет только на нём, а сейчас за это отвечает в том числе и государство.
racerx 24 июня 2018 | 13:44
Я прямо-таки впечатлен! Европейцы, они такие! Как скажут, так сразу и будет сделано... Например, сдан Крым, отдана часть Донбасса, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия...
Я хочу напомнить и вам, европейские подонки. Вы несете основную ответственность за то что в России воцарился нынешний режим. Вы удовлетворенно урчали, когда вам переводили бабки, сворованные у российского народа. Ну что ж, всегда наступает час расплаты. Мне лично терять нечего, а вам?
yralez 24 июня 2018 | 13:45
Просят уголовника освободить невиновного
ematveev 24 июня 2018 | 14:05
yralez:
Есть доказательства невиновности Сенцова?
shlevet 24 июня 2018 | 13:47
А про Бута они не хотят подать прошение о помиловании?
elenaj1959 24 июня 2018 | 13:49
Сенцов голодует не ради собственного освобождения.
prusol 24 июня 2018 | 13:52
Нормальное цивилизованное действо.
lion64__2 24 июня 2018 | 13:58
Не следует по "гуманитарным соображениям" освобождать террористов. Для них зона особо строгого режима больше подходит.