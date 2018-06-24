Генсек Совета Европы намерен завтра передать Владимиру Путину прошение о помиловании Олега Сенцова

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд намерен завтра передать Владимиру Путину прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии. На днях Ягланд в ходе встречи с Сергеем Лавровым и Татьяной Москальковой призывал освободить заключенного по гуманитарным соображением. Однако, как пишет Дойче Велле, российская сторона не высказала ни поддержки, ни возражений по этому вопросу.

Сенцов был приговорен к 20 годам строго режима по обвинению в терроризме.