Алтайский край приходит в себя после разрушительного урагана
Накануне в Барнауле начался ливень с грозой и штормовым ветром. В городе были повалены деревья и нарушено электроснабжение. Есть и жертвы: сильный ветер сломал стрелу строительного крана, в кабине которого находился пятидесятилетний мужчина. Кроме того в результате стихии плавучее кафе на реке Обь столкнулось с опорой моста.
В результате чего, по некоторым данным, пострадало около 15 человек.
Комментарии1
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shlevet 24 июня 2018 | 13:56
Пострадавшим выздоровления!