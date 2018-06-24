Алтайский край приходит в себя после разрушительного урагана

Накануне в Барнауле начался ливень с грозой и штормовым ветром. В городе были повалены деревья и нарушено электроснабжение. Есть и жертвы: сильный ветер сломал стрелу строительного крана, в кабине которого находился пятидесятилетний мужчина. Кроме того в результате стихии плавучее кафе на реке Обь столкнулось с опорой моста.

В результате чего, по некоторым данным, пострадало около 15 человек.