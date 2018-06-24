Сборная Германии извинилась перед шведами за некорректное поведение
Сборная Германии извинилась перед шведами за некорректное поведение. Это произошло уже после победы немцев в матче второго тура группового раунда. Накануне в Сочи команда ФРГ обыграла Швецию со счетом 2:1. Решающий гол был забит на последней минуте добавленного времени.
Представители шведской сборной пожаловались, что члены тренерского штаба немцев показывали неприличные жесты, а после победного гола толкали игроков команды. Действующие чемпионы мира одержали первую победу на этом турнире и набрали 3 очка.
Сборная Германии одержала волевую победу над шведами в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1.
Мы боролись до конца, — сказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.
Наша сборная достойно провела эту игру, — сказал главный тренер шведов Янне Андерсон.
В первом матче первенства Германия проиграла Мексике со счетом 0:1. Ничья или проигрыш шведам ставили под сомнение выход действующих чемпионов мира в плей-офф.
Три матча в рамках 2-го группового тура чемпионата мира по футболу пройдут сегодня в России. В три часа дня на стадионе в Нижнем Новгороде начнется встреча сборных Англии и Панамы. Следом за этим, в шесть часов вечера, в Екатеринбурге играют Япония и Сенегал. И завершится всё матчем Польша – Колумбия, в девять вечера, на «Арене Казань».
Сборная России сыграет завтра в Самаре с командой Уругвая. Наши футболисты одержали уже две победы на первенстве. Сегодня они провели тренировку на стадионе «Самара Арена». Между тем, сообщается, что команда пока лишена полузащитника Алана Дзагоева – он остался в Москве и продолжит реабилитацию травмы бедра.
Комментарии7
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vinibi_ 24 июня 2018 | 13:11
Рад за немцев!!!
danko_shwabra 24 июня 2018 | 13:13
vinibi_: а ты поскачи! Меркель тебе социал назначит.
fig__vvam 24 июня 2018 | 13:17
vinibi_: А я не рад. Не смогли достойно отпраздновать победу.
Шведы играли очень корректно и не заслуживали неприличных жестов.
Буду рад теперь, если немцы вылетят.
twenty_two 24 июня 2018 | 13:24
fig__vvam: Шведы вели себя достойней.
estamp 24 июня 2018 | 13:21
Дурдом!
Победитель не может выразить радость от победы потому что это вызывает душевные страдания у проигравших?
twenty_two 24 июня 2018 | 13:28
estamp: Не совсем так.
Например, корейцы, играли так грязно, что лично у меня вызывают отвращение.
А немцы могли бы выражать свою радость не оскорбляя других.
lapsha 24 июня 2018 | 13:52
Дзагоев вовремя травмировался. Иначе бы голов от Черышева не было.