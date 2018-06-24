Число россиян, которые вынуждены брать микрокредиты, выросло до рекордной отметки – она составила восемь миллионов человек. Таким образом, в России заёмщиком микрофинансовой организации стал каждый десятый экономически активный гражданин, — передает РИА. В основном, речь идет о тех, кто получает в месяц до 30-40 тысяч рублей. Им не хватает пяти тысяч для того, чтобы не прибегать к займам, — говорят участники рынка.



В свою очередь эксперты обращают внимание на то, что реальные доходы россиян снижаются уже несколько лет.