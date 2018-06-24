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13:00, 24 июня 2018

Число россиян, которые вынуждены брать микрокредиты, выросло до рекордной отметки

Число россиян, которые вынуждены брать микрокредиты, выросло до рекордной отметки – она составила восемь миллионов человек. Таким образом, в России заёмщиком микрофинансовой организации стал каждый десятый экономически активный гражданин, — передает РИА. В основном, речь идет о тех, кто получает в месяц до 30-40 тысяч рублей. Им не хватает пяти тысяч для того, чтобы не прибегать к займам, — говорят участники рынка.

В свою очередь эксперты обращают внимание на то, что реальные доходы россиян снижаются уже несколько лет.

Комментарии

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lavrfedotovich2_0 24 июня 2018 | 13:13

во- первых не вынуждены, а таким образом развивают экономику и увеличивают ввп, а вы- вторых не от бедности , а от богатства, ибо платить такие конские проценты могут только багатые русские люди

equus 24 июня 2018 | 13:18

lavrfedotovich2_0:
Богатые не одалживают деньги у ростовщиков!..
Для них есть банки с приемлемым процентом...

lavrfedotovich2_0 24 июня 2018 | 13:25

equus: та ладно, 40 тыщ это бедные? тут есть такой персонаж. под разными никами пишет, так он убедительно и неоднократно доказывал. что 40 тыщ рублей это гораздо больше чем к примеру тыща доларов, а то и три

equus 24 июня 2018 | 13:32

lavrfedotovich2_0:
40 тыщ это немного, в общем, при нынешних ценах, особенно если в семье несколько детей.
Но ужас в том, что клиентами этих диких квазибанков оказываются те, у кого ежемесячный доход 15 - 20 тыщ. Они быстро влезают в долги, которые не в состоянии выплатить.

delovoy_podolsk 24 июня 2018 | 13:55

lavrfedotovich2_0: Интересно послушать аргументы этого персонажа, дайте ссылку на эти рассуждения.

lavrfedotovich2_0 24 июня 2018 | 14:01

delovoy_podolsk: та не найду я сейчас, у него ник был vataivan он по ним кажысь писал, просто у этого персонажа ников, шо платьюшек у девочки-модницы, он их под настроение меняет

danko1 24 июня 2018 | 13:30

equus: А для очень богатых путинских подельников, типа Сечина, есть бюджет, который они считают своей собственностью, и резервные фонды.
Все расходы и убытки они перекладывают на простых россиян,делая их нищими, а себе присваивают баснословный доход.

fig__vvam 24 июня 2018 | 13:32

equus: Извините, но надо быть идиотом, чтобы брать заем под 700% годовых.
И чаще всего это делают не люди, которые находятся в безвыходном положении, а тие кто не может управлять своими желаниями и эмоциями.
Вот хочется ему новый смартфон сейчас, вынь и полож.
Прогнозировать будущее он не умеет и не желает.
Чем и как будет отдавать он не думает.

equus 24 июня 2018 | 13:38

fig__vvam:
Да, это в любом случае несчастные люди.
Порой влезают в эти безумные долги вовсе не ради смартфона, а ради еды, или для того чтобы оплатить какие-то внезапно свалившиеся неотложные расходы.

fig__vvam 24 июня 2018 | 14:10

equus: те кто занимает на еду просто не умеют планировать свои расходы и по "одежке протягивать ножки". Еда это ростьоянный ежемесячсный расход. Есмли денег на нее постоянно не хватает, то надо или думать как увеличить доходы или как снизить расходы.
Другого выхода нет. занять сегодня не выход, завтра придется отдавать больше. А с каких шишей? Разумный человек об этом думает.

Внезапные расходы могут быть.
Но под них всегда можно занять у родных и знакомых.
Если это разумные и необходимые расходы, то дадут.
Вот в преде5лах того что дают в этих шулерских конторах, дадут.
на айфон новый не дадут, но на нужное и действительно необходимое дадут.
И даже без процентов.

shmuel63 24 июня 2018 | 13:43

equus: "Богатые не одалживают деньги у ростовщиков!.. Для них есть банки с приемлемым процентом..." - а для самых-самых богатых - государственный бюджет

nds 24 июня 2018 | 13:34

lavrfedotovich2_0: Да, и они с радостью начнут отчислять повышенный НДС, потому что кутить - так кутить.

djuga 24 июня 2018 | 13:41

lavrfedotovich2_0: не вынуждены, а таким образом развивают экономику и увеличивают ввп
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"Микрокредиты увеличивают ВВП и развивают экономику..."
Это все равно что заявить: "Штопание дырявых носков развивает легкую промышленность, поскольку для штопки требуются нитки и иголки."
Очередная бредятина от "лаврфдотыча2_0"

lavrfedotovich2_0 24 июня 2018 | 13:51

djuga: ну окромя хамства я от российского человека ничего и не ожидаю. и если иголок для штопанья нужно не очень много, то ниток- с каждым разом все больше, а раз больше надо ниток, то люди будут их больше покупать, а раз больше будут покупать, то будут больше производить, а раз надо больше ниток то это больше рабочих мест, а тут еще ндс бует в 20%. ну а про микрокредиты сам можешь посчитать, человек возвращает с процентами с этих процентов платятся налоги, а налоги это пенсии и зарплаты бюджетникам. так что чем больше и чем на дольше берутся микрокредиты, тем больше налогов с этих микрокредитов будет уплочено в бюджет. так что ты сам того не понимая сказал правильную вещь. и не благодари меня

danko1 24 июня 2018 | 13:16

Путинские подельники богатеют, количество миллиардов, выводимых из страны, растет, поэтому закономерно растет число нищих россиян, которых власть до этого доводит.
Но когда же запретят эти конторы, выдающие кредиты под дикие проценты, которые многих россиян оставляют без квартир и до самоубийства доводят?

(комментарий скрыт)

polikarpich 24 июня 2018 | 13:21

Опутывают россиян паутинкой потихоньку. Какие 30-40 тыров? А если ежемесячная подачка всего 15 тысяч рублей?

vilingrad 24 июня 2018 | 13:28

Зато футбол. Олеееенефуеее...

putin_itogy 24 июня 2018 | 13:39

Чекизм и путинизм последних десятилетий показывают,
что путинизм совершенно некомпетентен,
в управлении экономикой и как следствие - политикой развивающихся стран,
куда относится Россия. чекистская.

nikolaitschi 24 июня 2018 | 13:52

Страна мечтателей! Кто щуку ждет из унитаза, кто золотую рыбку в ближайшем отстойнике. И все пишут письма, взявшему их в заложники и посадившему на цепь. Нужно объяснять людям с детства: два раза взял взаймы на проедание, закончишь жизнь в каталажке.

tchapaev 24 июня 2018 | 14:07

Наглая ложь!
Доходы населения неуклонно растут , Путин же об этом заявил в майских указах, средняя зарплата по стране под 40 000 руб, скоро и жить будем вечно..
А те кто берет "микрозаймы" под 1000 % годовых это просто тунеядцы, которым не хватает зарплаты и пенсии в 10 - 15 тысяч до следующей получки!
Пусть идут и устраиваются на работу, которая ему по душе и получают свои обещанные 40 тысяч ...
Но почему то таких нет.
В стране недостаток кадров, Путин же обещал 25 миллионов высокооплачиваемых мест создать.
Так что идите и работайте и не рассказывайте сказки что здоровые мужики не могут устроиться на работу после 45 лет ...
Все врут.

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