Сильный ураган обрушился накануне поздно вечером на Алтайский край. После 38-градусной жары в Барнауле и окрестностях начался ливень со штормовым ветром. Повреждены крыши домов, было нарушено электроснабжение, повалены деревья и металлические конструкции. Как рассказал один из очевидцев, происходящее напоминало конец света.

В Барнауле введен режим чрезвычайной ситуации. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем – это машинист строительного крана — конструкция упала от сильного ветра. Не менее 15 человек получили травмы – все они находились в плавучем кафе, который врезался в опоры автомобильного моста. Следователи возбудили два уголовных дела в связи с этими происшествиями.