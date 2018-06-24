В Саудовской Аравии женщинам впервые в истории королевства официально разрешили водить машину
Мы благодарны за такую возможность, — сказала телеканалу Аль-Арабия одна из первых женщин, севших за руль в соответствии с новым законом.
-Я хочу сказать всему миру: саудовские женщины одни из тех, кто способен водить не только машину, в любых ситуациях и в любое время. Саудовские женщины образованные, культурные, воспитаны на обычаях и традициях, которые могут применить на всех улицах, не только в нашем королевстве. Мы скоро докажем всему миру, что саудовские дороги и движение будут одними из самых безопасных.
Раньше в Саудовской Аравии незаконное вождение женщинами автомобиля наказывалось штрафом от 500 до 900 риалов.
Комментарии2
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shlevet 24 июня 2018 | 13:19
Эту главную новость для страны ЭМ печатает в 28 раз
chapter_2 24 июня 2018 | 13:25
Саудовские принцы-хиджабы впервые в истории королевства официально разрешили женщинам водить автомашины.