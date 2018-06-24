В Саудовской Аравии женщинам впервые в истории королевства официально разрешили водить машину

Мы благодарны за такую возможность, — сказала телеканалу Аль-Арабия одна из первых женщин, севших за руль в соответствии с новым законом.

-Я хочу сказать всему миру: саудовские женщины одни из тех, кто способен водить не только машину, в любых ситуациях и в любое время. Саудовские женщины образованные, культурные, воспитаны на обычаях и традициях, которые могут применить на всех улицах, не только в нашем королевстве. Мы скоро докажем всему миру, что саудовские дороги и движение будут одними из самых безопасных.

Раньше в Саудовской Аравии незаконное вождение женщинами автомобиля наказывалось штрафом от 500 до 900 риалов.