Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс выгнали из ресторана в США. Причиной стала ее работа на президента Дональда Трампа.

Скандал с участием Сандерс стал одним из обсуждаемых в американской прессе в последнее время. Совладелица заведения под названием Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила пресс-секретаря Трампа и ее семью покинуть ресторан.

По словам Стефани Уилкинсон, перед этим она посоветовалась со своими сотрудниками, и те рекомендовали ей попросить Сандерс уйти. Причиной стала работа пресс-секретаря на «бесчеловечную и неэтичную» администрацию. В частности, некоторые из сотрудников заведения, геи, были недовольны запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.

Как рассказала Уилкинсон изданию The Washington Post, после просьбы покинуть ресторан Сандерс отреагировала мгновенно, ответив, что все в порядке и она уходит. Денег с нее не взяли. Позднее пресс-секретарь Белого дома прокомментировала скандал в своем Twitter. «Ее действия больше говорят о ней, чем обо мне» — написала Сандерс.

Как отмечает BBC, скандал вызвал широкое обсуждения в социальных сетях – часть пользователей поддержала действия хозяйки ресторана, другие же назвали ее поступок дискриминацией.