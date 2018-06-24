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13:00, 24 июня 2018

Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс выгнали из ресторана в США

Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс выгнали из ресторана в США. Причиной стала ее работа на президента Дональда Трампа.

Скандал с участием Сандерс стал одним из обсуждаемых в американской прессе в последнее время. Совладелица заведения под названием Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила пресс-секретаря Трампа и ее семью покинуть ресторан.
По словам Стефани Уилкинсон, перед этим она посоветовалась со своими сотрудниками, и те рекомендовали ей попросить Сандерс уйти. Причиной стала работа пресс-секретаря на «бесчеловечную и неэтичную» администрацию. В частности, некоторые из сотрудников заведения, геи, были недовольны запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.

Как рассказала Уилкинсон изданию The Washington Post, после просьбы покинуть ресторан Сандерс отреагировала мгновенно, ответив, что все в порядке и она уходит. Денег с нее не взяли. Позднее пресс-секретарь Белого дома прокомментировала скандал в своем Twitter. «Ее действия больше говорят о ней, чем обо мне» — написала Сандерс.

Как отмечает BBC, скандал вызвал широкое обсуждения в социальных сетях – часть пользователей поддержала действия хозяйки ресторана, другие же назвали ее поступок дискриминацией.

Комментарии

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r88w556xl4 24 июня 2018 | 13:17

Ни черта себе дикая страна. Вот тебе и права потребителя, утритесь.

kaif 24 июня 2018 | 13:46

r88w556xl4: Надеюсь, что в США частная собственность всегда останется важнее любых "прав потребителя".

mavviomi 24 июня 2018 | 13:50

r88w556xl4: это говорит житель страны в которой людей сажают за репосты в Фейсбуке и бросают в каталажку за плакат "нет войне!". Прежде чем рассуждать о дикостм сними перья и бусы...

rodom_neotkuda 24 июня 2018 | 13:20

нормально..
нет боготворения перед теми кто тебя обкрадывает
да и тех кто тебя обкрадывает тоже нет
ненормальная страна, дата вата?

korikov 24 июня 2018 | 13:37

rodom_neotkuda:
Зато у русскоязычных на Эхо Москвы есть фанатичное боготворение американцев. Вы хоть замечаете, что ваши комментарии о США похожи на вылизывание американский задниц? Вы как сектанты.

И да, раньше на дверях в американских ресторанах были таблички с надписью "чернокожим вход воспрещён", а теперь судя по всему будут таблички с надписью "вход воспрещён тем, кто голосовал за трампа". Да, новое, это хорошо забытое старое. Скоро и рабство возобновят.

kaif 24 июня 2018 | 13:43

korikov: У каждого - свои ассоциации.

korikov 24 июня 2018 | 13:56

kaif:
Ну, если что, дискриминация по политическим взглядам - это дискриминация по политическим взглядам, не больше не меньше. Я-то даже и не подумал о том, в каком статусе эта женщина, для меня она прежде всего человек, КЛИЕНТ ресторана, а владелица того самого ресторана нарушила права не политика, а человека отказав ему в обслуживании на основе политической неприязни.
Это не ассоциации, это явное нарушение прав человека.

kaif 24 июня 2018 | 14:00

korikov: Успокойтесь. Права Человека Пескова никто не нарушит. Так как он в простой ресторан не пойдет. А если и пойдет, то сначала ресторан зачистят. И двадцать мордоворотов обеспечат его права.
Смысл истории не в том, права рестораторша или неправа.
А в том, что она еще жива.
И даже зеленкой не облита.

idshoohov 24 июня 2018 | 14:04

korikov:
Это "экстремизм".
Интересно, Песков вот так просто ходит с семьёй по частным ресторанам?

nds 24 июня 2018 | 13:26

И к хозяйке ресторана не нагрянули тут же пожарники, санинспекция и простые парни с бейсбольными битами. Ей не придется за копейки продавать свой бизнес и уезжать из своего штата в соседний, делать косметическую операцию, просить политического убежища в российском посольстве. Скучная у нее жизнь.

korikov 24 июня 2018 | 13:42

nds:
А чем отличается отказ в обслуживании по политическим мотивам от отказа в обслуживании на почве расовой дискриминации?
Повторюсь: раньше в Америке были на дверях таблички "чернокожим вход воспрещён", а теперь будут, судя по всему, таблички "сторонникам Трампа вход воспрещён".
В этом вообще-то ничего хорошего нет.

kaif 24 июня 2018 | 13:49

korikov: Неужели не понятно?
Отличается тем, что свое политическую ориентацию человек свободен поменять, а свою расовую принадлежность - нет.

korikov 24 июня 2018 | 14:11

kaif:
И это означает, что из-за "неправильной" политической ориентации человека, можно нарушать его права, отказывать в обслуживании, отказывать в продаже продуктов и каких-либо товаров, оказывать всякого рода психологическое давление, одним словом ПРИНУЖДАТЬ. Так?

redka17 24 июня 2018 | 13:29

Повесила бы список кому можно приходить . Только для разноцветных .

zemljanka 24 июня 2018 | 13:29

Респект Хозяке!
Респект жителям Лексингтона!
Сандерс сделала рекламу.
А цапк озерные рулят иначе.
Великие отцы основатели не все учли...
Абсолютное ничтожество - на вершине власти...

korikov 24 июня 2018 | 13:48

zemljanka:
Вот и "дякулы" появились. Надо вместо респекта спасибо говорить, вот так: "Спасибо вам американцы за вашу великую демократию, за дискриминацию по политическим взглядам, за цензуру в отношении тех СМИ, кого "правильные" политики назвали пропагандистскими, за узаконенные пытки, за Гуантанамо, за войну в Ираке, Афганистане, за санкции против России и так далее", а после этого низкий поклон и самостоятельно себя выпороть за то, что ты гражданин тоталитарной России.

kaif 24 июня 2018 | 13:57

korikov: Нет, не так.
Надо говорить Гуантанамо - плохо.
Но Обама, закрывший Гуантанамо, все равно чмо.
Санкции против России -плохо.
Но вот Трамп - молодец. Его победу на выборах Госдума приветствует стоя.

Хотите открою секрет, откуда столько противоречий?
Все просто. Трпамп - хам, следовательно СВОЙ. а Обама - интеллигент, следовательно, ЧУЖОЙ. А все эти Гуантанамо, дискриминация и прочее - просто для демагогии.

zumerxxx 24 июня 2018 | 14:13

korikov: за украину грузию молдавию сирию

vlabumur 24 июня 2018 | 14:01

Раньше евреев не пускали, типа они Христа распяли.
А Навального не пустят в ресторан по политическим мотивам.

Это дикость и людоедство.

kaif 24 июня 2018 | 14:03

vlabumur: Интересный пример, кстати.
В США в ресторан могут не пустить пресс-секретаря президента.
А у нас в голову может лишь прийти вариант с Навальным.

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