Минобороны до сих пор не комментирует сообщения агентства Рейтер о российских авиаударах на юго-западе Сирии

Военные тем временем рапортуют о переходе сирийской оппозиции на сторону правительственных войск в этом районе.

Сирийские власти полностью контролируют 11 населённых пунктов. Масштабное наступление террористической группировки Джабхат ан-Нусра было отбито, объявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. Там также сообщили, что отряды Сирийской свободной армии, которые до этого удерживали населённые пункты, добровольно перешли на сторону правительственных войск. И вместе с ними проводят операции против исламских террористов. Центр примирения враждующих сторон также организовал работу по доставке гуманитарной помощи мирным жителям освобождённых районов.

Агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников до этого сообщило о том, что российские самолёты минувшей ночью нанесли не менее 20 ударов по городу Бусра аль-Харир. И назвало это первым случаем участия российских военно-воздушных сил в боевых действиях в зоне деэскалации близ Голанских высот и границы Иордании.

Постпред США при ООН Никки Хейли вчера заявила, что ответственность за любую эскалацию на юго-западе Сирии будет нести российская сторона. И призвала Москву содействовать прекращению «нарушению сирийским режимом перемирия в этом районе. Сирия там проводит спецоперацию, в которой участвуют элитные подразделения. Прекратить её призвали и генсек ООН Антониу Гутерриш.

США также отказались поддержать повстанцев в операциях против правительственных войск на юге Сирии, сообщает Рейтер со ссылкой на противников Асада. При этом Вашингтон призывает Дамаск и Москву не вести боевые действия в так называемых зонах деэскалации.

Западные страны не будут участвовать в восстановлении Сирии, потому что «они не дают, они только берут», заявил президент страны Башар Асад.

«Честно говоря, это лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии», — прокомментировал Асад заявление западных политиков, что они «не дадут ни цента на восстановление Сирии, пока Асад находится у власти».

«Лучшее потому, что они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать. Придут они с деньгами или нет? Предложат они заем, пожертвование или гранты, что угодно — нам Запад не нужен. Запад далек от понятия «честность»: они не дают, они только берут», — пояснил Асад в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ.