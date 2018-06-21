В Турции сегодня проходят досрочные парламентские выборы
В Турции сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Граждане страны голосуют также и на выборах президента.
Главная интрига заключается в том, сколько кресел в парламенте сможет завоевать оппозиция, — сказал «Эху» эксперт центра изучения современной Турции Иван Мавашев.
Пропрезидентские и оппозиционные силы еще накануне вечером провели митинги и шествия своих сторонников. Несколько миллионов человек собрал в Стамбуле один из главных оппонентов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана — Мухаррем Индже.
Это первые выборы в Турции после сорванной попытки государственного переворота, которая произошла два года назад. Также они проходят впервые после референдума, по итогам которого страна сменила форму правления с парламентской на президентскую. Глава государства, и в итоге, получил расширенные полномочия.
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