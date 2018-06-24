Мавашев: В Турции сохраняется интрига в отношении парламентских выборов, результат выборов президента предрешен

Интрига в отношении конфигурации нового парламента в Турции все еще сохраняется, в то время как результаты досрочных выборов президента уже предрешены. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал востоковед-тюрколог, эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

«Интрига здесь больше в парламентских, нежели в президентских [выборах], поскольку в президентских, кончено, тоже могут произойти некоторые сверхъестественные, так скажем, вещи, но более-менее все понимают, в том числе и лидер оппозиции Мухаррем Индже осознает, что, скорее всего, в президентских выборах верх одержит Эрдоган», — сказал он.

Что касается парламентских выборов, с точки зрения Ю.Мавашева, существует реальная перспектива создания коалиционного правительства. По его словам, при любом другом развитии событий неизбежны массовые волнения.

«В данной ситуации уличные вступления могут окончиться не только столкновениями с полицией, но и столкновениями со сторонниками действующего президента, действующих властей», — сказал эксперт.

С точки зрения Ю.Мавашева, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не станет прибегать к фальсификациям парламентских выборов, чтобы не рисковать массовыми протестами.

«Пойти на уступки все равно придется. Будут эти уступки, скорее всего, там, где они возможны, а возможны они в истории с парламентом. Есть надежда, что будет относительно объективный расклад по местам в парламенте, расклад по коалициям. Это единственный выход, который позволит немножко свести на нет любые массовые выступления», — пояснил востоковед.

Ю.Мавашев также обратил внимание, что, несмотря на довольно предсказуемый исход президентских выборов, Р.Эрдоган воспринимает соперничество с кандидатом от Республиканской народной партии Мухарремом Индже как серьезный вызов.

«На мой взгляд, Эрдоган очень сильно нервничает, так раньше никогда не было. Слишком часто он упоминает фамилию господина Индже или пренебрежительно называет его по имени. Он раньше никогда так не делал – никогда не называл оппозиционных политиков, чтобы не привлекать к ним внимания», — пояснил он.

По мнению Ю.Мавашева, появление такого кандидата как М.Индже предвещает скорое завершение политического руководства Р.Эрдогана.

«Как отмечал сам Индже, в этих выборах проигравших не будет, имея в виду, что даже при том что Эрдоган все равно возглавит страну, все равно Индже будет наступать ему на пятки постоянно. А быть президентом в настолько разделенной стране – это не большой бонус и не большой плюс, это совершенно уже другая Турция», — добавил востоковед.

В Турции сегодня проходят досрочные выборы президента и парламента.