Сборная Германии одержала первую победу на чемпионате мира и сохранила шансы на выход в плей-офф. Действующий обладатель кубка обыграл команду Швеции благодаря голу, забитому в заключительные секунды добавленного времени. Игра завершилась со счетом 2:1. После встречи сборная Германии извинилась перед соперниками за некорректное поведение своего тренерского штаба.

По словам шведского наставника Янне Андерсона, победители показывали в его сторону жесты и толкали игроков проигравшей команды.