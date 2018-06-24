Почти 50 тысяч выпускников из различных регионов России и зарубежных стран отпраздновали окончание школ в Петербург
Почти 50 тысяч выпускников из различных регионов России и зарубежных стран отпраздновали окончание школ в Санкт-Петербурге. Массовые гуляния начались на улицах города, а после перетекли к берегам Невы, где состоялось шоу «Алые паруса». Под музыку в небе над рекой отгремел 20-минутный фейерверк, а в финале, по традиции, на воде появился корабль.
Всего из российских школ в этом году выпустилось почти 650 тысяч учеников.
Комментарии1
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hastings 24 июня 2018 | 12:38
Эх, это ж сколько народу можно в армию забрать!