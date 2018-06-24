Американские власти вернули более пятисот детей мигрантов родителям

Управление таможенной охраны США отмечает, что еще 16 детей воссоединятся с семьями в течение суток. Ранее президент Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает прекращение практики разделения семей нелегальных мигрантов.

Ранее в США критиковали политику «нулевой терпимости» в отношении нелегалов, прибывающих в страну. В то время, как взрослых задерживают, — их детей разлучают с родителями.