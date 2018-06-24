Саудовская принцесса стала одной из первых автомобилисток в истории страны. Сегодня в полночь вступил в силу закон, разрешающий женщинам управлять автомобилем. Тысячи жительниц Саудовской Аравии устроили массовые заезды в крупных городах страны.

До этого дня королевство оставалось единственным в мире государством, где действовали подобные ограничения, а нарушительницы жестоко наказывались.