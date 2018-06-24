«Боинг», летевший из Новосибирска в Анталью, аварийно сел в Казахстане
«Боинг», летевший из Новосибирска в Анталью, аварийно сел в Казахстане. В ходе полета у лайнера турецкой авиакомпании «Пегасус» отказал двигатель. Самолет благополучно приземлился в аэропорту «Атырау».
На борту находилось 190 пассажиров и шесть членов экипажа.
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