«Боинг», летевший из Новосибирска в Анталью, аварийно сел в Казахстане. В ходе полета у лайнера турецкой авиакомпании «Пегасус» отказал двигатель. Самолет благополучно приземлился в аэропорту «Атырау».

На борту находилось 190 пассажиров и шесть членов экипажа.