В Турции в самом разгаре досрочные парламентские и президентские выборы. В них принимает участие шесть кандидатов, среди которых и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно недавним опросам, он может не набрать необходимого количества голосов, и тогда будет проведен второй тур. Большинство также может не получить правящая «Партия справедливости и развития».

СМИ отмечают, что эти выборы в Турции будут играть особо важную роль, так как новый президент получит больше полномочий, чем его предшественники. Это связано с изменениями конституции, которые расширяют полномочия лидера страны.