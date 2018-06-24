"Рост нефтедобычи положительно скажется на бюджете России..."

Не сомневается министр энергетики Александр Новак. Накануне на встрече в Вене Россия и страны ОПЕК согласовали повышение производства энергоносителя на один миллион баррелей в сутки. Как сказал Новак, эту цифру распределят на несколько стран, но где именно и на сколько вырастет добыча, пока неизвестно.

Министр также не исключил, что квоты на добычу нефти в дальнейшем могут быть вновь увеличены.