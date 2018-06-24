Рост нефтедобычи положительно скажется на бюджете России
Не сомневается министр энергетики Александр Новак. Накануне на встрече в Вене Россия и страны ОПЕК согласовали повышение производства энергоносителя на один миллион баррелей в сутки. Как сказал Новак, эту цифру распределят на несколько стран, но где именно и на сколько вырастет добыча, пока неизвестно.
Министр также не исключил, что квоты на добычу нефти в дальнейшем могут быть вновь увеличены.
Комментарии14
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danko1 24 июня 2018 | 12:11
Рост нефтедобычи хорошо пополнит путинский кошелек в виде вора Сечина и оставит следующие поколения россиян без нефти.
Ничего, кроме выкачивания природных ресурсов, в основном для личного обогащения, путинская банда сделать не способна.
gordy 24 июня 2018 | 12:26
"Рост нефтедобычи положительно скажется на бюджете России..."
Граждан это не касается?
polikarpich 24 июня 2018 | 12:31
gordy: Нет. Никоим образом. :-(
danko1 24 июня 2018 | 12:39
polikarpich: Когда Россия, как было объявлено, это Путин, то это касается только его и его подельников.
neyexo 24 июня 2018 | 12:12
Говорили же, низкие цены на нефть - благо, как и санкции.
Если вырастут цены, говорили, мы опять не проведем структурные реформы и т.д.
neyexo 24 июня 2018 | 12:15
Нефть - великая вещь.
Я люблю косить ручной косой, но полстакана бензина, залитые в газонокосилку (колесную) - делают чудеса
ukrodupa404 24 июня 2018 | 12:19
neyexo: А полстакана спирта в себя не пробовал? Там такие чудеса будут ,закачаешься !)
zor 24 июня 2018 | 12:21
А разве увеличение добычи не ведет к снижению цены?
Снижении цены выгодно России?
Чой то я запутался.
polikarpich 24 июня 2018 | 12:27
zor: Да ОНИ и сами уже запутались, чего хотят. Главное - много денег.
danko1 24 июня 2018 | 12:41
polikarpich: В любом случае цена на бензин и нефтепродукты для россиян вырастет.
ed10075 24 июня 2018 | 12:26
Пополнение бюджета не имеет никакого отношения к улучшению благосостояния граждан и росту государственной экономики, так как под бюджетом в нашей стране понимается личный карман питерской гопоты.
nikolaitschi 24 июня 2018 | 12:28
Бюджет в России - Крон (Сатурн), пожирающий даже своих детей. Он жрет, а дураки ему молятся. Чем больше ему дают, тем сильней его трусливая жадность. Он жрет от страха, чтобы не оставить средств народу. Его портрет на картине Гойи.
do2112 24 июня 2018 | 12:38
пипец опять бензин подоражает бюджет станет больше а граждане беднее всё как всегда
nehoroshiy 24 июня 2018 | 12:40
Чем выше бюджету нас, тем выше инфляция. Прав я или нет?