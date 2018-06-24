Первые результаты выборов в Турции обещают опубликовать уже сегодня вечером

В высшей избирательной комиссии страны напомнили, что в ходе прошлого голосования это произошло уже в 11 часов.

Жители Турции сегодня выбирают президента и парламент станы. Голосование проводится досрочно. Это первые выборы после неудавшейся попытки переворота, которая произошла два года назад. Скорее всего, на президентских выборах будет второй тур, рассказал Эху турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

Большинство экспертов считает, что во втором туре победит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.