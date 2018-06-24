Один человек погиб на празднике выпускников «Алые паруса» в С.-Петербурге
Житель города упал в воду с набережной Лейтенанта Шмидта во время фейерверка. Спустя час спасатели нашли его тело. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, 50-летний мужчина оступился под очередной из залпов салюта. Кроме того, толпа на празднике проломила крышу фуры на Дворцовой набережной. О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Комментарии6
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evgeny_biolog 24 июня 2018 | 12:11
Что-то последнее время в России праздники без жертв не проходят, это уже ритуалом стало что ли?
romashka__ 24 июня 2018 | 12:21
Такие выпускные вечера - безумие.
belovnikita 24 июня 2018 | 12:31
romashka__: ярмарка тщеславия
mystar 24 июня 2018 | 12:41
evgeny_biolog: Что-то последнее время в России праздники без жертв не проходят
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В России то как раз совсем спокойно по сравнению с тем как отмечают праздники в США например.
"Чикаго преодолел отметку в 1000 жертв расстрелов после Дня памяти, когда только за один уик-энд было убито 32 человека. В минувшие выходные двое убиты, 29 ранены, включая подростков. Трое поймали случайные пули."
Круто празднуют в "самой демократичной стране мира". А чо свобода же.))))))
lapuh 24 июня 2018 | 12:29
Не даром оне алые,паруса те.
zemljanka 24 июня 2018 | 12:31
Соболезнования.