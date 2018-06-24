Один человек погиб на празднике выпускников «Алые паруса» в С.-Петербурге

Житель города упал в воду с набережной Лейтенанта Шмидта во время фейерверка. Спустя час спасатели нашли его тело. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, 50-летний мужчина оступился под очередной из залпов салюта. Кроме того, толпа на празднике проломила крышу фуры на Дворцовой набережной. О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно.