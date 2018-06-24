В Барнауле ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана

Стихия обрушилась на город накануне вечером, в результате погиб один человек, 15 пострадали.

Штормовой ветер, гроза и ливень начались в Барнауле вчера после 21:00. В городе упали множество деревьев и рекламных щитов; по словам очевидцев, ветром переворачивало даже машины, а с домов срывало кровлю. Без света в городе остались около 85 тысяч человек, но позднее электроснабжение было восстановлено. Тем не менее, некоторые районы пока по-прежнему остаются без электричества и воды.

Ураганным ветром повалило башенный кран, в результате погиб крановщик. Было возбуждено уголовное дело. Кроме того, при падении конструкции были оборваны линии электропередачи. На Оби попало в шторм плавучее кафе, в котором было более ста человек. Оно врезалось в опору моста, пострадали 15 пассажиров.

Также сообщалось о пропаже восьмилетней девочки во время шторма. Позднее оказалось, что ребенок в безопасности – он находился у своих знакомых.

В МЧС ураган назвали «узконаправленным природным явлением», которое нельзя было спрогнозировать в конкретном месте.