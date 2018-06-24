Ураганный ветер серьезно повредил кладбище в Томской области

Повреждено более 50-ти мест захоронений, — передает агентство ТВ-2. На могилах сломаны надгробные плиты, кресты, повреждены ограды. По кладбищу разбросаны венки и цветы. Кроме того, стихия повредила линии электропередач в регионе. От урагана пострадал и Алтайский край. В Барнауле в результате непогоды погиб один человек, не менее 15-ти пострадали.