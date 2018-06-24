Ураганный ветер серьезно повредил кладбище в Томской области
Повреждено более 50-ти мест захоронений, — передает агентство ТВ-2. На могилах сломаны надгробные плиты, кресты, повреждены ограды. По кладбищу разбросаны венки и цветы. Кроме того, стихия повредила линии электропередач в регионе. От урагана пострадал и Алтайский край. В Барнауле в результате непогоды погиб один человек, не менее 15-ти пострадали.
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putin_itogy 24 июня 2018 | 12:08
"Мёртвые сраму не имут"..(с)
В отличии от живых и здоровых,
и заседающих в Верхней и Нижней..