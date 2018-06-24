Футбольная команда вместе с тренером пропала в пещере в Таиланде
Как пишет газета Бангкок Пост, на поиски отправлена команда спасателей. Инцидент произошел в пещере Кхао Луанг, на юго-западе страны. Сотрудникам парка удалось пройти около трех километров в подземелье, однако они были вынуждены вернуться из-за сильного дождя, который грозил заблокировать вход.
Комментарии1
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old44 24 июня 2018 | 12:25
а национальность команды можно узнать ?