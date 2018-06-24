Министерство юстиции США предоставило американскому Конгрессу новые документы по так называемому «российском делу»
В материалах, направленных республиканцам в палату представителей, содержатся данные о том, использовало ли ФБР секретные источники еще до официального расследования вмешательства России в американские выборы, — сообщает телеканал АВС. Документы решено было направить после того, как конгрессмены пригрозили сотрудникам министерства юстиции обвинить их в неуважении к законодательной власти.
Комментарии1
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honduras_na_colime 24 июня 2018 | 12:10
Портянки, вы в состоянии перевести это всё на реалии вашей углеводородины?
Я вам подскажу: госдупа требует у ФСБ предоставить некие документы, а если нет, то она им покажет кузькину мать.
Ну как, представили?
Есть что сказать по сабжу?