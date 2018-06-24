Министерство юстиции США предоставило американскому Конгрессу новые документы по так называемому «российском делу»

В материалах, направленных республиканцам в палату представителей, содержатся данные о том, использовало ли ФБР секретные источники еще до официального расследования вмешательства России в американские выборы, — сообщает телеканал АВС. Документы решено было направить после того, как конгрессмены пригрозили сотрудникам министерства юстиции обвинить их в неуважении к законодательной власти.