Полиция Уральска в Казахстане задержала журналиста местной службы Радио Свобода

Полиция Уральска в Казахстане задержала журналиста Радио Свобода Саната Урналиева. Кроме того, задержаны журналисты местной газеты «Уральская неделя». Это произошло в центре города на площади, где готовятся к концерту по случаю Дня полиции, — передает Радио Свобода. В правоохранительных органах подтверждают задержание Урналиева, однако отказываются назвать причину.

В начале этой недели журналисты вызывали на допрос в Департамент внутренних дел региона и пытались вручить документ, где его предостерегали от участия в несанкционированных акциях, которые организуют экстремисты. Урналиев отмечал, что не имеет отношения к экстремистским организациям.