Полиция Уральска в Казахстане задержала журналиста местной службы Радио Свобода
Полиция Уральска в Казахстане задержала журналиста Радио Свобода Саната Урналиева. Кроме того, задержаны журналисты местной газеты «Уральская неделя». Это произошло в центре города на площади, где готовятся к концерту по случаю Дня полиции, — передает Радио Свобода. В правоохранительных органах подтверждают задержание Урналиева, однако отказываются назвать причину.
В начале этой недели журналисты вызывали на допрос в Департамент внутренних дел региона и пытались вручить документ, где его предостерегали от участия в несанкционированных акциях, которые организуют экстремисты. Урналиев отмечал, что не имеет отношения к экстремистским организациям.
Комментарии1
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danko1 24 июня 2018 | 11:46
Журналисты обязаны освещать любые акции, даже экстремистские.
Концерт по случаю дня полиции тоже считают сборищем экстремистов?
Но если полицаи в Казахстане такие же, как у нас, то это справедливо.