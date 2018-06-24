Город на юго-западе Сирии подвергся авиаудару
Как утверждают правозащитники, участвовали российские самолеты. Они обстреляли позиции вооруженных противников президента Башара Асада в населенном пункте Бусра аль-Харир. Это первый случай непосредственного участия российских воздушных сил в боевых действиях после введения так называемых зон деэскалации, — отмечает агентство Рейтер. Ранее сирийские власти начали военную операцию в районе границы страны с Израилем и Иорданией.
Комментарии3
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shlevet 24 июня 2018 | 11:44
Что там наши неполживые светлолицые говорят о массовом убийстве мирных жителей: детей, стариков, беременных женщин?
snikkersnepper 24 июня 2018 | 11:58
Все-таки, эховский раж - это что-то запредельное в своей мерзости. Все утро форсить сообщение про "разбомбленный город" (Бусра - это небольшая деревня в пару десятков домов) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО потому, что об этом сообщило рукопожатное и светлолицое Рейтер. При том что в Сирии ДЕСЯТКИ городов подвергаются ударам (в том числе и авиационным): амеры бомбят города у иракской границы (и отнюдь не розами и фиалками), "вооруженные противники президента Ассада"(с) регулярно обстреливают тот же Алеппо (из самого города их выпихали, но линия фронта до сих пор идет по окраинам). Ведь, по странному стечению обстоятельств, вот уже больше года, как прогрессивное мировое сообщество ну НИКАК не волнует судьба 1,5 миллиона жителей Алеппо (не считая одной девочки Баны). Так же регулярно до самого недавнего времени обстреливался Дамаск. Почему это ЭТИ обстрелы как-то не очень попадают в сферу внимания агенства Рейтер и радиостанции Эхо Москвы. И возмущенные комментаторы ничего не пишут про живущих в этих городах несчастных сирийских женщинах, детях...
andre_klimov 24 июня 2018 | 12:16
snikkersnepper: "Бусра - это небольшая деревня в пару десятков домов"
"Поздравляю Вас соврамши!".
По нашим местным меркам вполне себе приличный городок. 19 тысяч жителей. Рядом - развалины исторической Басра (on жe - Бусра, Босра, Бацра - в зависимости от языка), знаменитый набатейский город, включёный в списом обьектoв мирового наследия ЮНЕСКО.
Смените методичку. Глупо выглядите.