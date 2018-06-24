Город на юго-западе Сирии подвергся авиаудару

Как утверждают правозащитники, участвовали российские самолеты. Они обстреляли позиции вооруженных противников президента Башара Асада в населенном пункте Бусра аль-Харир. Это первый случай непосредственного участия российских воздушных сил в боевых действиях после введения так называемых зон деэскалации, — отмечает агентство Рейтер. Ранее сирийские власти начали военную операцию в районе границы страны с Израилем и Иорданией.