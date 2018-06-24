Лидеры стран Евросоюза хотят обсудить сегодня проблемы миграции и предоставления убежища

Неформальное совещание пройдет в Брюсселе в преддверии заседания Европейского совета. Миграционный кризис длится в Европе уже три года. Ситуация обострилась в связи с отказом некоторых стран принимать у себя беженцев. В последние дни власти Италии отказались пустить в порты страны судно со спасенными в Средиземном море мигрантами. Второму такому кораблю Рим пригрозил арестом. Точная повестка сегодняшней встречи пока остается неизвестной.