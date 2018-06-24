Лидеры стран Евросоюза хотят обсудить сегодня проблемы миграции и предоставления убежища
Неформальное совещание пройдет в Брюсселе в преддверии заседания Европейского совета. Миграционный кризис длится в Европе уже три года. Ситуация обострилась в связи с отказом некоторых стран принимать у себя беженцев. В последние дни власти Италии отказались пустить в порты страны судно со спасенными в Средиземном море мигрантами. Второму такому кораблю Рим пригрозил арестом. Точная повестка сегодняшней встречи пока остается неизвестной.
Комментарии4
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parasuk_ 24 июня 2018 | 11:50
Для размещения многочисленных инженеров, ученых и педагогов с ближнего востока и африки существуют такие прекрасные страны как польша, трибалтийский колхоз и украинда. Вечные побирушки должны отрабатывать потраченные на них деньги :)
timwlad75 24 июня 2018 | 12:20
parasuk_: Для размещения многочисленных инженеров, ученых и педагогов с ближнего востока и африки существуют такие прекрасные страны как польша, трибалтийский колхоз и украинда. Вечные побирушки должны отрабатывать потраченные на них деньги :)
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Для этого нужен интеллект,чем руководство стран Восточной Европы не блещут.
После 50 лет присутствия евреев во власти даже в Баерне католики дебильными большевиками стали.
timwlad75 24 июня 2018 | 12:18
Лидеры стран Евросоюза хотят обсудить сегодня проблемы миграции и предоставления убежища
Неформальное совещание пройдет в Брюсселе в преддверии заседания Европейского совета. Миграционный кризис длится в Европе уже три года. Ситуация обострилась в связи с отказом некоторых стран принимать у себя беженцев.
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Ну вообще то в Восточной Европе есть оставленные после СССР военные Базы где можно размещать переселенцев и принцип воссоединение семей распространяется только на территории Восточной Европы.
И так,Восточной Европе надо создать работу и деньги на развитие и содержание социальной инфраструктуры как это было сделано при Третьем Рейхе. Только сейчас это надо сделать более комфортабельные условия .К примеру как проживания и содержания в армейских казармах.
Остальное надо заработать.
И строить типовое социальное жильё.
И так,Восточной Европе нужны гарантии увеличения рабочих мест и деньги для содержания казарм с беженцами.
Принуждение к миру тоже должно присутствовать и об этом в Библии тоже писано.
len56 24 июня 2018 | 12:20
Ислам показал свою несостоятельность.
Люди бегут из этих стран миллионами...
А вот из Израиля арабы не бегут. Им там всё нравится.
Парадокс.