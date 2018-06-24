Сборная Германии одержала волевую победу над шведами в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1. Причем, победный гол – на 95-й минуте игры – забил немецкий полузащитник Тони Кросс. В первом матче первенства Германия проиграла Мексике со счетом 0:1. Ничья или проигрыш шведам ставили под сомнение выход действующих чемпионов мира в плей-офф.

Сегодня в России пройдут три игры. В три часа дня на стадионе в Нижнем Новгороде начнется встреча сборных Англии и Панамы. Следом за этим, в шесть часов вечера, в Екатеринбурге играют Япония и Сенегал. И завершится всё матчем Польша – Колумбия, в девять вечера, на «Арене Казань».