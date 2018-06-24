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Эксклюзив Эха 11:02, 24 июня 2018

Выборы президента пройдут сегодня в Турции

Страна сейчас выбирает между продолжением пути на исламизацию, в лице действующего президента, и пересмотром решений последних лет, — сказал «Эху» политический обозреватель, специалист по внутренней политики Турции Роберт Устян. Эксперт добавил, что вряд ли выборы ограничатся одним туром, поскольку сейчас есть очень яркий кандидат от оппозиции.

Роберт Устян отметил, что Реджеп Эрдоган выступает за дальнейшее сближение с Россией, а Мухаррем Индже утверждает, что это может быть невыгодно Турции.

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pyco_mypucmo 24 июня 2018 | 11:15

Люди наловчились в казнях себе подобных - это бессомненно. Но для Путина будет эксклюзив.

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