Два уголовных дела возбуждены в Алтайском крае после того, как здесь прошел ураган

Следователи выясняют обстоятельства гибели машиниста строительного крана. Конструкция обрушилась из-за сильного ветра в Барнауле. Кроме того, расследование началось в связи со столкновением плавучего кафе с опорой автомобильного моста. Здесь пострадали не менее 15-ти человек.

В то же время, следователи рассказали, что 8-летняя девочка, пропавшая во время урагана, была найдена живой. Ребенок переждал стихию у знакомых семьи, — передает «Интерфакс».

Накануне вечером в Барнауле после 38-градусной жары начался ливень со штормовым ветром. Из-за непогоды несколько населенных пунктов в Алтайском крае остались без света.