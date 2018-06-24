Два уголовных дела возбуждены в Алтайском крае после того, как здесь прошел ураган
Следователи выясняют обстоятельства гибели машиниста строительного крана. Конструкция обрушилась из-за сильного ветра в Барнауле. Кроме того, расследование началось в связи со столкновением плавучего кафе с опорой автомобильного моста. Здесь пострадали не менее 15-ти человек.
В то же время, следователи рассказали, что 8-летняя девочка, пропавшая во время урагана, была найдена живой. Ребенок переждал стихию у знакомых семьи, — передает «Интерфакс».
Накануне вечером в Барнауле после 38-градусной жары начался ливень со штормовым ветром. Из-за непогоды несколько населенных пунктов в Алтайском крае остались без света.
Комментарии4
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vikwlad 24 июня 2018 | 11:17
А против кого возбуждены уголовные дела? Против бога?
scorpion1964 24 июня 2018 | 11:59
vikwlad: Какая разница?
Зарплату надо отрабатывать
andre_klimov 24 июня 2018 | 12:27
vikwlad:
Штормовое предупреждение было или нет?
Дальше - глубже.
Если не было - то почему? Оснащены ли службы наблюдения за погодой необходимыми оборудованиями и кадрами? Работает ли система оповещения населения и предприятий?
Если было - почему работал крановщик? Плавсредство было загружено людьми, а родители отправили ребёнка "погулять"?
evgeny_biolog 24 июня 2018 | 11:34
"несколько населенных пунктов в Алтайском крае остались без света."
Ученье свет, а неученье тьма.