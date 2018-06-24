Пресс-секретаря президента США выгнали из ресторана в штате Вирджиния

Хозяйка заведения объяснила журналистам, почему это сделала.

Вместе с семьёй и друзьями Сара Сандерс хотела поужинать в ресторане Red Hen в Лексингтоне. Но там обслуживать её отказались. Владелец заведения Стефани Уилкинсон попросила пресс-секретаря президента США покинуть ресторан. Она таким образом выразила недовольство действиями администрации Трампа. По её мнению Сандерс работает цитата «на бесчеловечную и неэтичную» команду, пишет Washington Post. Ей владелец ресторана рассказала, что прежде чем отказать Сандерс в обслуживании обсудила ситуацию со своими сотрудниками. И они её поддержали. Своё решение Уилкинсон объяснила политикой президента США в отношении представителей секс-меньшинств, а также мигрантов. Денег за заказанный ужин с пресс-секретаря Трампа не взяли. Сандерс в твиттере рассказала о случившемся в ресторане, отметив, что всегда относится с уважением к людям, даже если она с ними не согласна.

За несколько дней до этого инцидента министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен освистали в мексиканском ресторане в Вашингтоне. В последнее время правительство США резко критикуют за политику изоляции детей-мигрантов от их родителей на границе с Мексикой, отмечает BBC.