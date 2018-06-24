Пресс-секретаря президента США выгнали из ресторана в штате Вирджиния
Хозяйка заведения объяснила журналистам, почему это сделала.
Вместе с семьёй и друзьями Сара Сандерс хотела поужинать в ресторане Red Hen в Лексингтоне. Но там обслуживать её отказались. Владелец заведения Стефани Уилкинсон попросила пресс-секретаря президента США покинуть ресторан. Она таким образом выразила недовольство действиями администрации Трампа. По её мнению Сандерс работает цитата «на бесчеловечную и неэтичную» команду, пишет Washington Post. Ей владелец ресторана рассказала, что прежде чем отказать Сандерс в обслуживании обсудила ситуацию со своими сотрудниками. И они её поддержали. Своё решение Уилкинсон объяснила политикой президента США в отношении представителей секс-меньшинств, а также мигрантов. Денег за заказанный ужин с пресс-секретаря Трампа не взяли. Сандерс в твиттере рассказала о случившемся в ресторане, отметив, что всегда относится с уважением к людям, даже если она с ними не согласна.
За несколько дней до этого инцидента министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен освистали в мексиканском ресторане в Вашингтоне. В последнее время правительство США резко критикуют за политику изоляции детей-мигрантов от их родителей на границе с Мексикой, отмечает BBC.
Комментарии14
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nikolaitschi 24 июня 2018 | 11:15
Удивили, я думал они питаются гамбургерами.
pro_hanov 24 июня 2018 | 11:21
nikolaitschi: Гамбургерами питаются секс-большинства, а секс-меньшинства питаются всякими там салатами и прочей вегетарианской фигнёй)
gordy 24 июня 2018 | 12:05
Нормально: на руси ведь тоже были времена, когда негодяям отказывали от дома?
lenin3 24 июня 2018 | 11:18
И где портянки,рассказывающие о тираническом режиме Трампа в США? В России,если б ресторан не пустил Писькова(или б его жену)на следующий день был бы закрыт или передан другим хозяевам...
korikov 24 июня 2018 | 11:36
lenin3:
Ну так в России негров линчуют, а бизнесменов тем более. Вообще расстреляли бы. Не то, что в демократической Америке, где если ты не согласен с политическими взглядами, то можешь и из ресторана выгнать и в медицинской помощи отказать. Так сказать свобода политическим мотивам.
detul 24 июня 2018 | 11:36
lenin3: Опа. И давно Песков третирует киргизов и таджиков ??? Ну может быть хотя бы выступает против негров и голубых ?? С какого перепугу его не пускать в ресторан?
oneoretwo 24 июня 2018 | 11:27
...это йехувцы к вопросу "о частной собственности" и "я никогда не нарушал конституции страны" тиснули ?...
так ее - частной собственности - в дзюдохерии и не планируется пока...
а "конституция" здесь имеет статус рулона туалетной бумаги ( спасибо "мерзавцу зорькинду")
главное сейчас - это ободрать пенсионеров и покрыть этими деньгами результаты плешивого менеджмента...
zztop1960 24 июня 2018 | 11:30
Представьте такой вариант в России . из ресторана в Туле выгнали Пескова
fedor_v_glaz 24 июня 2018 | 11:33
zztop1960: не представил, у них и рестораны свои, номенклатурные-номерные. Спец-рестораны. Вы о таких и не знаете...
zztop1960 24 июня 2018 | 11:35
zztop1960: Или Марию Захарову выгнали из ресторана в Рязани , за её слова
hunterhead 24 июня 2018 | 11:56
zztop1960: "Представьте такой вариант в России . из ресторана в Туле выгнали Пескова"
Письков бы описался....:-D
i_c_e 24 июня 2018 | 11:33
Дикари. Пресс-секретарь президента или министр внутренней безопасности ходят в обычные рестораны, время от времени их там освистывают или отказываются обслуживать, подозреваю часто и просто не узнают. «Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели»...
irinakingsize1 24 июня 2018 | 11:36
К вечеру у пропагандонов будет следующая новость:
\\Трамп с женой зашли в ресторан. Оттуда с криками: "Па-зор! Па-зор" и "Смерть русофобам!" и пинками под зад они были из него изгнаны . Мировая общественность поддержала американский народ в его стремлении сблизится с российским народом и установить тесные дружеские отношения"\\
detul 24 июня 2018 | 11:42
Вообще это называется подставой. Когда сначала принимают заказ, а потом, когда люди приходят, его не исполняют. ...