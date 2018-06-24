Дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование в отношении игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири

Причиной стали жесты, которыми оба футболиста отметили забитые мячи в матче с командой Сербии. В пятницу швейцарцы одержали победу со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Выходцы из семей косовских албанцев, Джака и Шакири складывали из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. Также Шакири вышел на матч в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Швейцарии, а на другой — Косова.

Кроме того, ФИФА открыла расследование в отношении сербской футбольной ассоциации из-за беспорядков с участием болельщиков сборной Сербии.