В Шотландии прошла свадьба актеров сериала «Игра престолов»

Кит Харингтон, который играет Джона Сноу, женился на Роуз Лесли — в сериале она играет возлюбленную Сноу. Как передает Би-би-си, пара познакомилась шесть лет назад на съемках сериала.

На торжестве присутствовали их коллеги по съемочной площадке, в том числе, актеры Питер Динклейдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилия Кларк.