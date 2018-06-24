В Шотландии прошла свадьба актеров сериала «Игра престолов»
Кит Харингтон, который играет Джона Сноу, женился на Роуз Лесли — в сериале она играет возлюбленную Сноу. Как передает Би-би-си, пара познакомилась шесть лет назад на съемках сериала.
На торжестве присутствовали их коллеги по съемочной площадке, в том числе, актеры Питер Динклейдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилия Кларк.
Комментарии1
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banyi1 24 июня 2018 | 10:52
Красивая пара) Надеюсь это не рекламный ход! А то потом выяснится, что он гей, а она лесби)))