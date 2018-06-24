Рост цен на топливо пока не отразился на стоимости летних турпутевок, утверждают эксперты
Но к зиме подорожание здесь может составить минимум 10%, считает советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин. По его словам, подорожание путевок вполне реально, если рост цен на топливо не прекратится, — передает РИА.
Сейчас, добавил Горин, большинство туроператоров берут на себя нагрузку, связанную со скачком цен.
Комментарии2
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yralez 24 июня 2018 | 10:45
А деньги как.....напрямую сечину переводят ?:
Или более хитрые схемы, как у путина с ролдугиным ?
oneoretwo 24 июня 2018 | 11:02
..."к зиме"...ога...будут воры вам ждать зимы...
ща гости чм разъедутся - поглядим на это "к зиме"...