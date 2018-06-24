Рост цен на топливо пока не отразился на стоимости летних турпутевок, утверждают эксперты

Но к зиме подорожание здесь может составить минимум 10%, считает советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин. По его словам, подорожание путевок вполне реально, если рост цен на топливо не прекратится, — передает РИА.

Сейчас, добавил Горин, большинство туроператоров берут на себя нагрузку, связанную со скачком цен.