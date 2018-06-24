Запрет на вождение машин женщинами с сегодняшнего дня отменен в Саудовской Аравии
До этого дня жительницам королевства грозил штраф или арест. Уже в мае открылись первые автошколы, а в начале июня власти приступили к выдаче прав женщинам. Ранее в Саудовской Аравии приняли закон, который защищает права женщин. Запрещается размещать фотографии женщин за рулем.
В стране уже стали доступны женщинам профессии таксиста, авиадиспетчера, открыты вакансии в полиции и армии, массово принимаются на работу сотрудницы в торговые залы и фитнес-центры, ориентированные исключительно на женщин.
Комментарии3
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trans 24 июня 2018 | 10:47
Молодцы саудовские женщины, отстаивают свои права, добиваются своего.
zavodenka 24 июня 2018 | 10:51
так скоро и гей-парадами пойдут...
putin_itogy 24 июня 2018 | 11:03
Даже азиаты и Арабия оцивилизовываются и европезируются.
И только европейская Россия - оазиатчивается.
Все оттуда - Россия туда.
Особый ПУть..