Запрет на вождение машин женщинами с сегодняшнего дня отменен в Саудовской Аравии

До этого дня жительницам королевства грозил штраф или арест. Уже в мае открылись первые автошколы, а в начале июня власти приступили к выдаче прав женщинам. Ранее в Саудовской Аравии приняли закон, который защищает права женщин. Запрещается размещать фотографии женщин за рулем.

В стране уже стали доступны женщинам профессии таксиста, авиадиспетчера, открыты вакансии в полиции и армии, массово принимаются на работу сотрудницы в торговые залы и фитнес-центры, ориентированные исключительно на женщин.