Турецкая оппозиция может усилить свое положение в стране по итогам досрочных выборов

Турецкая оппозиция может усилить свое положение в парламенте страны по итогам досрочных выборов, — считают некоторые эксперты. В то же время, на президентских выборах интриги гораздо меньше, — добавляют специалисты. Они предполагают, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган не сможет победить в первом туре, однако ему гарантирована победа во втором. Досрочное голосование проходит сегодня.

Основным соперником Эрдогана называют кандидата от Народной республиканской партии Мухаррема Индже. Накануне он собрал миллионный митинг в Стамбуле.