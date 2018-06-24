Турецкая оппозиция может усилить свое положение в стране по итогам досрочных выборов
Турецкая оппозиция может усилить свое положение в парламенте страны по итогам досрочных выборов, — считают некоторые эксперты. В то же время, на президентских выборах интриги гораздо меньше, — добавляют специалисты. Они предполагают, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган не сможет победить в первом туре, однако ему гарантирована победа во втором. Досрочное голосование проходит сегодня.
Основным соперником Эрдогана называют кандидата от Народной республиканской партии Мухаррема Индже. Накануне он собрал миллионный митинг в Стамбуле.
Комментарии1
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pmasel 24 июня 2018 | 10:48
Даже Эрдоган не брезгует настоящей оппозицией.