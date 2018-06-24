Владелица ресторана в Виржинии выгнала пресс-секретаря президента США именно из-за ее места работы
Ресторатор Стефани Уилкинсон сказала «Вашингтон пост», что Сара Сандерс, по ее мнению, служит «бесчеловечной и неэтичной администрации, а также публично защищает жестокую политику американского президента». Когда женщина узнала, что Сандерс с семьей пришла в ее заведение «Ред Хен» в штате Вирджиния, Уилкинсон лично приехала туда и попросила Сандерс уйти. Она подчеркнула, что семью пресс-секретаря уже обслужили. С них отказались брать деньги. Владелица ресторана добавила, что несколько ее подчиненных являются гомосексуалами, а Трамп собирается запретить трансгендерам служить в армии.
Комментарии8
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sergei_tn 24 июня 2018 | 10:41
Интересно, что сделали бы с владельцем ресторана, который выгнал бы в РФ Пескова?
Жаль не узнаем, вряд ли кто попробует.
gordy 24 июня 2018 | 10:56
Всем бы такую гражданскую позицию?
odobryam_s 24 июня 2018 | 10:43
Ну надо же! И ресторан не закрыли, и владелицу не посадили вместе со всеми родственниками и всем штатом ресторана.... ЧуднО!
bright 24 июня 2018 | 10:47
odobryam_s: там рынок сделает свое дело, через полгода ресторан тихо закроется из-за отсутствия посетителей..
student_ru_ru 24 июня 2018 | 10:49
У нас тоже любой владелец ресторана может выгнать хоть Трампа и ему ничего за это не будет.
vladimirgornitsky 24 июня 2018 | 10:58
Дискриминация есть дискриминация. Дискриминация - это не только когда нарушают права тех, чьи взгляды вы разделяете, но и когда нарушают права тех, чьи взгляды вам отвратительны.
Так что при все ммоем крайне негативном отношении к Трампу и к гомофобам, отказ в обслуживании категорически не одобряю.
putin_itogy 24 июня 2018 | 11:01
За оскорбление путина или его визирей и гауляйтеров, потребовали бы извиниться.
На Москворецком мосту..
glebbalbesov 24 июня 2018 | 11:05
Ахпха, и чем эта владелица отличается от тех, кого выгнала? Одни публично презирают всяких тридварасов, а эти публично презирают тех, кто презирает тридварасов. Те же яйца, только в профиль. Идиоты.