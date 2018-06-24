Владелица ресторана в Виржинии выгнала пресс-секретаря президента США именно из-за ее места работы

Ресторатор Стефани Уилкинсон сказала «Вашингтон пост», что Сара Сандерс, по ее мнению, служит «бесчеловечной и неэтичной администрации, а также публично защищает жестокую политику американского президента». Когда женщина узнала, что Сандерс с семьей пришла в ее заведение «Ред Хен» в штате Вирджиния, Уилкинсон лично приехала туда и попросила Сандерс уйти. Она подчеркнула, что семью пресс-секретаря уже обслужили. С них отказались брать деньги. Владелица ресторана добавила, что несколько ее подчиненных являются гомосексуалами, а Трамп собирается запретить трансгендерам служить в армии.