Один человек упал в Неву во время кульминационной части праздника выпускников в Петербурге
Он проходил накануне вечером. Как пишет Фонтанка со ссылкой на очевидцев, мужчина сорвался в него под звуки фейерверка. Спасательные службы вели поиски. О результатах пока неизвестно. На Дворцовую площадь были вызваны несколько пожарных машин.
Комментарии4
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pravdatut 24 июня 2018 | 10:22
Почему один, мало было водки?
j_partizan 24 июня 2018 | 10:24
Скромнее надо отмечать малозначимые события. Может тогда и настоящие успехи появятся и жертв будет меньше.
glock09 24 июня 2018 | 10:31
j_partizan: Настоящиё успехи, надо понимать, это принятие закона об увеличении пенсионного возраста, повышение НДС и цен на топливо? Каких настоящих успехов Вы ждёте?
benin_papa__ 24 июня 2018 | 10:38
j_partizan:
Фейерверк и был тем самым несомненным успехом))
Все остальное спорно.