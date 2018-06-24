Один человек упал в Неву во время кульминационной части праздника выпускников в Петербурге

Он проходил накануне вечером. Как пишет Фонтанка со ссылкой на очевидцев, мужчина сорвался в него под звуки фейерверка. Спасательные службы вели поиски. О результатах пока неизвестно. На Дворцовую площадь были вызваны несколько пожарных машин.