Девочка, пропавшая во время урагана в Барнауле, найдена живой

Она находилась у своих знакомых, сейчас ее опрашивают следователи. Тем временем в самом Алтайском крае введен режим чрезвычайной ситуации.

Стихия поразила почти 10 поселков близ Барнаула. Без электричества первоначально остались более 100 тысяч человек. В самом Барнауле энергоснабжение уже восстановлено. При этом коммунальные службы расчищают дороги от поваленных деревьев. Накануне ураган затронул и прогулочную баржу: ее оторвало ветром и унесло к противоположному берегу Оби. Там она столкнулась опорой автомобильного моста. На барже находились 158 человек, из них 15 получили травмы: их жизни, как сообщили в СК, ничего не угрожает. Остальные же были спасены. Между тем стихия унесла жизнь одного человека. По данным СК, погиб крановщик, работая на одном из центральных проспектов Барнаула. Стрела крана была сломлена ветром и упала на лини электропередачи и легковой автомобиль.

Сейчас без электричества остаются 7 поселков Алтайского края.