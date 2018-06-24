Reuters: Российская авиация обстреляла позиции сирийской оппозиции в зоне деэскалации на юго-западе арабской страны
Российская авиация по данным агентства Reuters обстреляла позиции сирийской оппозиции в зоне деэскалации на юго-западе арабской страны. Инцидент произошёл минувшей ночью неподалёку от Голанских высот и границы Иордании.
Российские истребители, как сообщили источники Рейтер, нанесли не менее двух десятков ударов. Самолёты обстреляли позиции вооружённой оппозиции в городе Бусра аль-Харир. Это первый случай участия российских военно-воздушных сил в боевых действиях в зоне деэскалации близ Голанских высот и границы Иордании, отмечает агентство. Армия, подконтрольная Башару Асаду, до этого использовала артиллерию, чтобы подавлять опорные пункты противника в этом районе Сирии. Организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека заявила о 26 ударах российской авиации. Из них по городу Бусра аль-Харир был нанесен 21 удар, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правозащитников. Информации о погибших нет. Сообщения об участии российской авиации появились спустя примерно пару часов после миномётного обстрела радикальными исламистами жилых кварталов города. Погибли два человека, пятеро были ранены, передаёт РИА. О создании зоны деэскалации на юго-востоке Сирии ранее договорились Россия, США и Иордания.
Правительственные силы Сирии начали военную операцию на юго-западе и юге страны в начале недели. Её в том числе проводят подразделения элитной дивизии Силы Тигра.
Комментарии33
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shlevet 24 июня 2018 | 10:12
//...обстреляли позиции сирийской вооруженной оппозиции...//
По-русски, нанесли удар по террористам
zztop1960 24 июня 2018 | 10:18
shlevet: По русски , нанесли удар по мирным шахтёрам
zemljanka 24 июня 2018 | 10:22
zztop1960: Угрохали генерала. Нелюди убивают людей.
vikwlad 24 июня 2018 | 10:27
Бомбить мирный город - это фашизм. Погибшие мирные жители этого города, старики и дети - тоже террористы?
shlevet 24 июня 2018 | 10:29
vikwlad: //....Погибшие мирные жители этого города, старики и дети...//
Сколько их погибло?
Откуда инфа?
ugiazov 24 июня 2018 | 10:35
shlevet: Американцы бьют по аэродромам, по наступающим войскам, а российские самолёты по населённым пунктам.
shlevet 24 июня 2018 | 10:39
ugiazov: //Американцы бьют по аэродромам, по наступающим войскам,...//
КАнеШнА, кАнеШна, в Афганестане не успевают хоронить мирных жителей после этих ударов.
А иногда просто не могут, когда траурные процессии становятся целью для ударов США
serhio_25__ 24 июня 2018 | 10:40
ugiazov: И что удивительно, бомбя "мирное население" и совершенно не трогая американских террористов, сирийская армия умудрилась освободить свою страну от террористов.
А вот американцы бомбя исключительно "военные объекты" умудрились просрать сирийской армии. Как же так у вас все это в голове укладывается?
kompricikos 24 июня 2018 | 11:05
ugiazov: 26 ударов- погибли 2 человека и 5 раненых это победа!!!!!!!!!!!!!!!!
vikwlad 24 июня 2018 | 10:47
vikwlad:
Эти отморозки могут и Воронеж бомбануть, если там возникнет бунт против Путина.
speculyant 24 июня 2018 | 10:37
zztop1960: Позволю себе поправить: ихтамнеты на СУшках,купленных в сельмаге ,летели с мирного сбора грибов в рязанской области и чутка заблудились. Просто хотели себе маршрут подсветить. Напалмом...
shlevet 24 июня 2018 | 10:46
speculyant: //...Напалмом...//
Всё правильно, только это был не напалм, а новичок
andre_klimov 24 июня 2018 | 10:19
shlevet:
По русски - нанесли авиаудар по городу в зоне деэскалации, тем самым нарушив обязательства. Вне зависимости от того, кто там находился - действие явно направлено на то, что бы никаких зон деэскалации больше не было, а война продолжилась.
serhio_25__ 24 июня 2018 | 10:23
andre_klimov: Что в зоне деэскалации делали американские террористы?
radionews 24 июня 2018 | 10:37
serhio_25__: кто тебе сказал, что они там есть, и какое твое дело, что они там делают.
Ты лучше расскажи, что там делают русские убийцы, только сегодня ночью уничтожившие городские кварталы вместе с детьми, о которых русские сейчас начнут лить крокодиловы русские слезы.
У тебя что, война с Сирией?
Как русские убийцы с самолёта видят, что они попали по американцам, а не по сирийскому роддому, как вы это делаете уже четыре года без перерыва?
У России что, война с амерм РФ? Почему русские убивают американцев?
serhio_25__ 24 июня 2018 | 10:43
radionews: ""кто тебе сказал, что они там есть, и какое твое дело, что они там делают"" - в этой фразе все прекрасно. Террористов там нет, но это кого надо террористы, поэтому не твое дело, что они там делают.
У меня нет войны с Сирией, это у России и Сирии война с американскими террористами.
shlevet 24 июня 2018 | 11:01
radionews: //...и какое твое дело,...//
Какое твое дело до этой новости, житель Нигерии?
pavelmistery 24 июня 2018 | 10:25
shlevet: Как бы вы назвали по-русски то, что чеченцы, воюющие против России, не стали террористами, а стали правителями и пользуются поддержкой Кремля? )
shlevet 24 июня 2018 | 10:31
pavelmistery: //...что чеченцы, воюющие против России,...//
До сих пор воюют?
=)):-)
serhio_25__ 24 июня 2018 | 10:34
pavelmistery: Чеченская война по факту была гражданской. Никто в России не врал, что в Чечне страшные оккупанты из соседней страны. Хотя в рядах чеченских боевиков было полно боевиков из разных мусульманских стран. Даже укропы там воевали. И даже после этого не говорили, что Укропия вторглась в Чечню. А любая гражданская война заканчивается переговорами и прощением с обоих сторон. Так же после гражданской войны 1917г много белых осталось служить в Советской России, в том числе на командных должностях.
Или ты за войну до полного истребления одной из сторон? Надо было всех чеченцев вырезать? Как это вы делаете на Украине? Очень либерастненько.
antimalin 24 июня 2018 | 10:25
shlevet: Интересненько, что это еще за "сирийская вооруженная оппозиция"?
Кто ее назначил оппозицией, да еще и вооружил?
Госдепушкой вашингтонской с форинофисом лондонским сильно попахивает (мягко говоря)
chimp2013 24 июня 2018 | 10:15
А не Кремль ли призывал все стороны конфликта в Сирии сдерживаться во время чемпионата мира по футболу ...
good_night 24 июня 2018 | 10:16
Как сообщили источники Рейтер
Венедиктов, будучи пьян, попал под грейдер!
zemljanka 24 июня 2018 | 10:16
Людоедство 7 лет.
Проклятья на головы нелюдей, участвующих в убийствах, под руководством отоларинголога и людоеда Асада.
serhio_25__ 24 июня 2018 | 10:25
zemljanka: Я так понимаю, что "люди" у тебя это те бородатые поедатели сердец?
condor00 24 июня 2018 | 10:20
Без согласия остальных (нечленораздельное мычание вслед не в счёт) это невозможно было сделать...
andre_klimov 24 июня 2018 | 10:23
condor00:
Это что ж по Вашему - вагнеровцы покрошены с согласия России? Или Хезбала наладила пенделя российским войскам - то же с согласия российского руководства?
condor00 24 июня 2018 | 10:31
andre_klimov: Значит, имеется более весомая выгода.
serhio_25__ 24 июня 2018 | 10:36
andre_klimov: Конечно с согласия России, а главное по приглашению сирийских властей.
А кто пригласил в Сирию американцев? Сирийские террористы?
antimalin 24 июня 2018 | 10:47
serhio_25__: А кто пригласил в Сирию американцев? Сирийские террористы?
//////////
Ну, что вы.
Для стран Запада все те, кто борются с войсками Асада на территоррии Сирии - это оппозиция, естественно.
"Слегка" вооружаемая международной коалицией под эгидой США демократическо-гуманитарно-добрым оружием.
max3446 24 июня 2018 | 10:36
У боевиков началась паника после появления информации о том, что США и Израиль решили «слить» банды практически во всей южной Сирии.
Официальный представитель Центрального оперативного командования объединённых бандформирований «Южный Фронт» подтвердил появившиеся ранее слухи, что США направили лидерам группировок на юге Сирии письмо, в котором они сообщают, что Вашингтон не будет вмешиваться в битву в провинции Дераа (Деръа) и что они Штаты отзывают гарантии, данные бандформированиям ранее.
Минувшим вечером арабские СМИ сообщили, что ВКС РФ присоединились к нанесению авиаударов по позициям террористов на юге Сирии. Предположив, что это могло произойти после того, как американские дипломаты в иорданской столице в обращении к «Южному Фронту» призвали входящих в него главарей НВФ принимать самостоятельный решения, без оглядки на возможность военного вмешательства Соединённых Штатов.
«Существует российско-израильская договорённость о поддержке наступления сил режима, США и Иордании сдают позиции против этой военной кампании, в ближайшие дни все новые договорённости станут прозрачны», — заявил известный представитель бандформирований провинции Дераа Ахмед Абазейд.
Просто пендосы слили боевиков которых ранее поддерживали. Как собственно всегда и было, ибо все договора с пендосами не стоят и той бумаги, на которой они написаны (Бисмарк)
radionews 24 июня 2018 | 10:40
Русские чип и Дейл спешат на помощь своим - хамасу и хизбалле.
За своих террористов русские порвут как тузик грелку всех детей Сирии Израиля и ещё Ливана в придачу.
oneoretwo 24 июня 2018 | 10:59
...а "всему мировому сообществу" пора бы уже "научиться думать" кому отдавать спортивные мероприятия такого масштаба... банда из нквд под шумок чм много чего успела провернуть...