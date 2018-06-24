Reuters: Российская авиация обстреляла позиции сирийской оппозиции в зоне деэскалации на юго-западе арабской страны

Российская авиация по данным агентства Reuters обстреляла позиции сирийской оппозиции в зоне деэскалации на юго-западе арабской страны. Инцидент произошёл минувшей ночью неподалёку от Голанских высот и границы Иордании.

Российские истребители, как сообщили источники Рейтер, нанесли не менее двух десятков ударов. Самолёты обстреляли позиции вооружённой оппозиции в городе Бусра аль-Харир. Это первый случай участия российских военно-воздушных сил в боевых действиях в зоне деэскалации близ Голанских высот и границы Иордании, отмечает агентство. Армия, подконтрольная Башару Асаду, до этого использовала артиллерию, чтобы подавлять опорные пункты противника в этом районе Сирии. Организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека заявила о 26 ударах российской авиации. Из них по городу Бусра аль-Харир был нанесен 21 удар, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правозащитников. Информации о погибших нет. Сообщения об участии российской авиации появились спустя примерно пару часов после миномётного обстрела радикальными исламистами жилых кварталов города. Погибли два человека, пятеро были ранены, передаёт РИА. О создании зоны деэскалации на юго-востоке Сирии ранее договорились Россия, США и Иордания.

Правительственные силы Сирии начали военную операцию на юго-западе и юге страны в начале недели. Её в том числе проводят подразделения элитной дивизии Силы Тигра.