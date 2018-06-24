Памятник поэту Роберту Рождественскому лишился одной из существенных деталей
Памятник поэту Роберту Рождественскому, который на днях был открыт на его малой родине, лишился одной из существенных деталей. Неизвестные еще до торжественного открытия монумента убрали из рук поэта сигарету. А, между тем, на многих прижизненных снимках литератор изображен с нею, — отмечает «Сибирское агентство новостей». Пропажу первыми заметили сотрудники администрации села Косиха Алтайского края, где родился Рождественский. Однако, кто именно внес такие изменения – скульптор Зураб Церетели или кто-то еще и почему, остается неизвестным.
Комментарии6
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zztop1960 24 июня 2018 | 10:13
Ккрвать рррасстелена , ссмотриш ты рассстерянно
и говоришь мне шшшопотом , не туда суёшь попа там
glock09 24 июня 2018 | 10:33
zztop1960: Надеюсь, речь идёт о сигарете.
pravdatut 24 июня 2018 | 10:19
Ну и событие !
timber_head 24 июня 2018 | 10:29
Если у нас что-то начинают делать - будь то строительство Светлого Будущего или борьба с курением - обязательно доводят до маразма. Кстати, судя по рассказам сына (окончил 10 класс) сейчас в школах курят куда больше, чем в наши времена. Примем, наши курильщики ныкались или на территории, или по туалетам, а нынешние дымят уже чуть не в коридорах - говорит, что раздевался в спортзале прокурена вся и постоянно.
glock09 24 июня 2018 | 10:38
timber_head: Если у нас что-то начинают делать - будь то строительство Светлого Будущего или борьба с курением - обязательно доводят до маразма.
+++
По одной простой причине всем плевать на светлое будущее и курение. Одно стремление - быть замеченным руководством.
nikolaitschi 24 июня 2018 | 11:04
Глаз подбит, а в руке появился цитатник Путина?