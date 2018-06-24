Памятник поэту Роберту Рождественскому лишился одной из существенных деталей

Памятник поэту Роберту Рождественскому, который на днях был открыт на его малой родине, лишился одной из существенных деталей. Неизвестные еще до торжественного открытия монумента убрали из рук поэта сигарету. А, между тем, на многих прижизненных снимках литератор изображен с нею, — отмечает «Сибирское агентство новостей». Пропажу первыми заметили сотрудники администрации села Косиха Алтайского края, где родился Рождественский. Однако, кто именно внес такие изменения – скульптор Зураб Церетели или кто-то еще и почему, остается неизвестным.