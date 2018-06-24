Жители Турции сегодня выбирают депутатов парламента и президента страны. Голосование проводится досрочно. Изначально оно планировалось лишь в следующем году. Отмечается, что это первые выборы после попытки госпереворота, которая произошла два года назад. Эксперты считают, что главная интрига разворачивается вокруг именно парламентских выборов, где оппозиция может усилить свое влияние.

Накануне главный оппонент действующего главы государства Мухаррем Индже на митинге в Стамбуле выразил надежду на изменения в стране.

По разным оценкам, акция собрала до 2,5 миллионов человек.