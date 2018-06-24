Три матча в рамках 2-го группового тура чемпионата мира по футболу пройдут сегодня в России
В три часа дня на стадионе в Нижнем Новгороде начнется встреча сборных Англии и Панамы. Следом за этим, в шесть часов вечера, в Екатеринбурге играют Япония и Сенегал. И завершится всё матчем Польша – Колумбия, в девять вечера, на «Арене Казань».
Накануне немецкая сборная одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1. Победный гол был забит на 95-й минуте игры, и это первая победа на турнире действующего чемпиона мира.
Комментарии4
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kochar 24 июня 2018 | 09:57
Посмотрел до конца эту игру.
Немцы молодцы,как и Бразильцы.
Украшением будет финал с участием этих сборных.
antiboh 24 июня 2018 | 10:03
kochar: А "Красные дьяволы"? Бельгия достойна финала
piterjanis 24 июня 2018 | 10:05
antiboh: а Россия не достойна?
rusof_ob 24 июня 2018 | 10:20
Хорваты тоже в полном порядке.