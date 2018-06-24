Три матча в рамках 2-го группового тура чемпионата мира по футболу пройдут сегодня в России

В три часа дня на стадионе в Нижнем Новгороде начнется встреча сборных Англии и Панамы. Следом за этим, в шесть часов вечера, в Екатеринбурге играют Япония и Сенегал. И завершится всё матчем Польша – Колумбия, в девять вечера, на «Арене Казань».

Накануне немецкая сборная одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1. Победный гол был забит на 95-й минуте игры, и это первая победа на турнире действующего чемпиона мира.