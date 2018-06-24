Кот, который пропал десять лет назад, вернулся к своему хозяину в Великобритании
Это произошло благодаря микрочипу. Прежний владелец искал животное больше года и потерял надежду ей найти, но аннулировать микрочип он так и не решился, передает Би-би-си. Специалисты говорят, что это один из самых продолжительных случаев воссоединения домашнего животного и его хозяина, который приходилось наблюдать.
Комментарии10
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uhovostro 24 июня 2018 | 09:40
Ужасно рад за котю...
captainobvious 24 июня 2018 | 09:47
хорошо так погулял котейка, от души ))
ivanov356 24 июня 2018 | 09:50
На правах агитации чипизации населения?
neyexo 24 июня 2018 | 10:12
ivanov356:
нет, в Великобритании чипирование животных обязательное.
Из Москвы одна девушка обменивалась кошками, и чипировала перед отправкой
good_night 24 июня 2018 | 09:58
Небеса спослали нам кошку, тварь четвероногую,
Чтобы скрасить нашу жисть убогую!
kochar 24 июня 2018 | 10:06
Там даже коты возвращаются...
neyexo 24 июня 2018 | 10:07
История неполная, как всегда.
Хозяин и кот НЕ воссоединились, кот сейчас живет у матери хозяина.
Причина - у кота Гарри был брат, они и раньше дрались, сейчас их не хотят показывать друг другу.
Брат кота живет как и прежде с хозяином, а найденный Гарри у матери.
grazschdanin 24 июня 2018 | 10:08
Может и недоотравленного кота Скрипалей отыщут?
neyexo 24 июня 2018 | 10:10
Как нашелся кот - все это время он жил с пожилым человеком, который умер, и кот попал в приют.
Там пробили чип и нашли хозяина.
zik14 24 июня 2018 | 10:13
А скрипалевого котю убили, гады!