Кот, который пропал десять лет назад, вернулся к своему хозяину в Великобритании

Это произошло благодаря микрочипу. Прежний владелец искал животное больше года и потерял надежду ей найти, но аннулировать микрочип он так и не решился, передает Би-би-си. Специалисты говорят, что это один из самых продолжительных случаев воссоединения домашнего животного и его хозяина, который приходилось наблюдать.