Девочка, пропавшая во время урагана в Барнауле, найдена живой у своих знакомых

Следователи обнаружили восьмилетнюю девочку, которая ушла из дома и пропала во время разрушительного урагана в Барнауле накануне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

«Установлено местонахождение девочки в Барнауле. Ребенок здоров, в настоящее время ее опрашивают следователи. Предварительно установлено, что девочка находилась у своих знакомых», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье следователи в Алтайском крае заявили о пропаже восьмилетней девочки во время урагана. Так как девочка ранее не уходила из дома и воспитывается в благополучной семье, не исключалась возможность, что ребенок мог пережидать ураган в кого-либо из знакомых.

В Барнауле в субботу после 38-градусной жары начался ливень с грозой и штормовым ветром. Повреждены несколько домов, один человек погиб, не менее 15 пострадали.