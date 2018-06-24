Z Архив новостей новости
5 2 6 234
09:30, 24 июня 2018

Девочка, пропавшая во время урагана в Барнауле, найдена живой у своих знакомых

Следователи обнаружили восьмилетнюю девочку, которая ушла из  дома и  пропала во  время разрушительного урагана в  Барнауле накануне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на  пресс-центр следственного управления СК  РФ  по  Алтайскому краю.

«Установлено местонахождение девочки в Барнауле. Ребенок здоров, в настоящее время ее  опрашивают следователи. Предварительно установлено, что девочка находилась у своих знакомых», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье следователи в  Алтайском крае заявили о  пропаже восьмилетней девочки во время урагана. Так как девочка ранее не уходила из  дома и  воспитывается в  благополучной семье, не  исключалась возможность, что ребенок мог пережидать ураган в  кого-либо из  знакомых.

В Барнауле в субботу после 38-градусной жары начался ливень с  грозой и штормовым ветром. Повреждены несколько домов, один человек погиб, не менее 15 пострадали.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

shlevet 24 июня 2018 | 09:40

Хорошо, что хорошо кончилось с девочкой

alexisgross_062018 24 июня 2018 | 09:56

shlevet: А как клево все закончилось с Британским котом;)) Девочку тоже по чипу нашли ?

Самое обсуждаемое

Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 199 6 24471 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 147 6 10473 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 222 6 18492 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 124 6 11706 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 172 6 18360 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 274 6 29757 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 176 6 19996 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Осуществилось массовое разочарование в социальной революции, а сексуальная – это такая оргия на руинах. Это от отчаяния, когда у человека единственным инструментом каких-то перемен осталось собственное тело…

5 177 6 23441 22.06
#слушать 01:47:12 8читать ;смотреть $скачать 24.5 МБ
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 198 6 26089 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Держали в подвале, грозили избить Никто — ни следствие (кавычки!), ни суд (кавычки!) — не может объяснить, какую же угрозу представляет для государства девочка-ветеринар…

5 152 6 53036 17.06
Kпроисшествия, общество, рф, мнения
Блоги

Алтарь Победы Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…

5 59 6 8066 22.06
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, рф, мнения
Блоги

Игорь Иртеньев поэт

Банный месяц Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…

5 434 6 66233 21.06
Kбабченко, рф, власть, общество, мнения
Блоги

«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас» Обращение к Президенту Российской Федерации…

5 254 6 39158 19.06
Kсенцов, путин, события
Блоги

Геннадий Гудков политик

День памяти, кто виноват? Мы обязаны сегодня поименно вспомнить тех преступников, негодяев, карьеристов и бездарей, которые трусливо и подобострастно помогали полоумному диктатору гробить страну и довести ее до растерзания врагами…

5 107 6 17312 22.06
Kвторая мировая, память, история, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не обижайте киргизов (узбеков, таджиков, молдаван…) Отлично, выгоним всех туземцев, обматерим их напослед, и будем снова ждать машину часами или глядеть, как мимо нас с видом не ниже генеральского проносится шофер и его желтая машина с табличкой «в парк»...

5 264 6 43096 18.06
Kкиргизия, ссср, политика, экономика, мнения
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 112 6 18848 18.06

Популярное за неделю

Новости

Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана в США из-за ее публичных высказываний Сара Сандерс защищала самые жестокие решения президента Дональда Трампа, сказала в интервью Washington Post владелица заведения Стефани Уилкинсон

5 3 6 8052
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…

5 64 6 122166 20.06
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 112 6 18848 18.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 568 6 745426 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 137 6 213370 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7073329
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3543946

Сегодня в эфире