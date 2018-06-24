Досрочные парламентские и президентские выборы начались в Турции

Они проводятся впервые после попытки государственного переворота – два года назад. Изначально голосование планировалось в ноябре следующего года. Эксперты считают, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет шансы на переизбрание. В то же время, на парламентских выборах не исключено усиление оппозиции, добавляют специалисты.

Накануне в Стамбуле прошел массовый митинг одного из соперников Эрдогана. По разным оценкам, на акцию пришли от нескольких сотен тысяч до 2,5 миллионов человек.