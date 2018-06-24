Российская авиация, по некоторым данным, нанесла удар по городу на юго-западе Сирии

Населенный пункт Бусра аль-Харир находится вблизи границы Иордании с Израилем и удерживается вооруженной оппозицией. Как сообщает Рейтер со ссылкой на две сирийские неправительственные организации, в операции участвовали пять российских самолетов, которые поднялись с базы Хмеймим. Провинция Дераа, где располагается этот город, не подвергалась авиадарам со стороны России с прошлого лета, когда в республике были созданы так называемый зоны деэскалации. Информации о раненых или погибших пока не поступало.