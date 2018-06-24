Российская авиация, по некоторым данным, нанесла удар по городу на юго-западе Сирии
Населенный пункт Бусра аль-Харир находится вблизи границы Иордании с Израилем и удерживается вооруженной оппозицией. Как сообщает Рейтер со ссылкой на две сирийские неправительственные организации, в операции участвовали пять российских самолетов, которые поднялись с базы Хмеймим. Провинция Дераа, где располагается этот город, не подвергалась авиадарам со стороны России с прошлого лета, когда в республике были созданы так называемый зоны деэскалации. Информации о раненых или погибших пока не поступало.
Комментарии9
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lager23 24 июня 2018 | 09:52
"По сути, операция по спасению Сирии и освобождению территории Сирии от террористов завершена, и больше нет необходимости в использовании широкомасштабного боевого потенциала. Просто нет объекта для использования такого потенциала. Поэтому верховный главнокомандующий и принял решение о выводе (войск)", — сказал Песков журналистам.
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Вот именно! Верьте им люди, они знают, что делают!
detul 24 июня 2018 | 10:02
lager23: То есть пять самолетов - широкомасштабный боевой потенциал ??? Тогда что говорить о ста томагавках ??? - Это огромнейший боевой потенциал, и этот потенциал сирийская армия даже не заметила .... Узко мыслите товарисч !!!
lager23 24 июня 2018 | 10:23
detul: для Путена боевое использование авиации в Сирии с учётом удалённости от основных баз и обеспечения войсковых сил и средств, это масштабная операция, к сожалению!
detul 24 июня 2018 | 10:49
lager23: А в чем проблема с обеспечением ?? Закрыли Босфор? Прекратил перевалку Тартус ? Что, даже обеспечить пять самолетов боекомплектом - проблема ??? Вы часом не на Пригожина работаете? Уж слишком топорно рассказываете про "широкомасштабный боевой потенциал". После Вашего поста, остается только поверить Пескову. (((
eyjafjallajoekull 24 июня 2018 | 10:10
Может уже хватить прикидываться в вопросе борьбы с терроризмом? Я помню, как переживали в России, когда наши спецназовцы уничтожили Бин Ладена.
grazschdanin 24 июня 2018 | 10:12
Как сообщает Рейтер со ссылкой на две сирийские неправительственные организации
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Оцените степень лживости:
одни лгуны, известные своими постановочными фоторепортажами (рейтерс) перепечатывают вранье «организации», состоящей из одного «правозащитника», находящегося в Лондоне и все это дублируется Эхом.
slawa1940 24 июня 2018 | 10:17
Города не должны быть объектами ударов в т.ч. и с воздуха!
andy66 24 июня 2018 | 10:42
т.е. сам факт того что российская авиация бомбит сирийские города - никого не беспокоит?
radionews 24 июня 2018 | 10:48
andy66: наоборот - радует.
Все россияне сегодня счастливы. Ведь июнь оказался даже ещё более лучше для бомбежек, чем октябрь.
Немедленно назвать русские школы именами героев-летчиков, уничтожившими город.